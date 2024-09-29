Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen ‘Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda 39 ülkeden 250’yi aşkın nitelikli alıcı Bursa gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik yeni nesil fuar organizasyonlarına devam ediyor.

Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla Merinos AKKM’de düzenlendi. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer aldığı fuar, sektörün yeni pazarlara açılmasına ve firmaların ihracatını güçlendirmesine katkı sağladı. Fuara bu yıl yurt dışından nitelikli alıcıların yanı sıra yurt içinden perakende zincirlerinin satın alma ekipleri de katıldı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa’nın gıda ve tarım sektöründeki üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bu kapsamda düzenlenen Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nın sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek yeni iş bağlantıları kurmalarına, iş birlikleri geliştirmelerine ve sektördeki yenilikleri takip etmelerine imkan sağladığını belirten Sayılgan, “Fuarda 3 gün boyunca dünyanın farklı bölgelerinden 250’yi aşkın nitelikli alıcıyı ağırladık. Fuar komitemiz tarafından firmaların talep ve beklentileri doğrultusunda seçilen alıcılar, firmalarımızla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Biz bir yandan ihracatı artırırken diğer taraftan Bursa’yı ve üreticilerimizi de tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda fuarımızın son derece faydalı geçtiğini söyleyebilirim. İnşallah gelecek yıllarda bu fuarı Türkiye’nin ve bölgenin en güçlü platformlarından biri haline getireceğiz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve fuarımıza destek veren tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dondurulmuş deniz ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Balık Dünyası firması yetkilisi Zafer Özgün, fuarın firmaların ihracatına büyük katkı sağladığını ifade etti. Gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen nitelikli alıcıların firmaların ilgisinden memnun kaldıklarını belirten Peklez firması yetkilisi Mustafa Doğan, amaçlarının yeni müşterilerle sağlıklı bir şekilde büyümek olduğunu söyledi.

Fuara Azerbaycan’dan katılan Said Javadov, “Firmamız Bravo markası altında, 5 hipermarket ve 125 süpermarket olmak üzere toplam 130 noktada faaliyet gösteriyor. Bursa’da düzenlenen fuara ilk defa katılıyoruz. Burada ilk elden ürün alma konusunda büyük fırsatlar oluşturulmuş. Bu sayede birçok firma ile tanışma fırsatı bulduk. Buradan çok güzel neticeler elde edeceğimizi ve yeni iş birlikleriyle Azerbaycan’a döneceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek fuarlara ülkemizden büyük heyetlerle katılmayı istiyoruz.” dedi.