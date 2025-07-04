Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran 2025 raporuna göre, tüketici fiyatları aylık yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05’e geriledi. Hizmet ve enerji gruplarında fiyat artışları öne çıkarken, gıda fiyatları sınırlı bir düşüş gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025’e ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında yüzde 1,37 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 seviyesine geriledi.

Yıllık enflasyonda gıda ve hizmet gruplarında düşüş gözlenirken, diğer ana harcama gruplarında artış kaydedildi.

HİZMET VE ENERJİ FİYATLARI ARTIŞTA

Aylık bazda en yüksek fiyat artışları hizmet ve enerji gruplarında görüldü. Hizmet grubunda bayram etkisi ve akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ulaştırma hizmetleri, eğitim ve kira kalemleri öne çıktı. Enerji grubunda ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle akaryakıt ve şebeke suyu fiyatları artışın temel sürücüleri oldu. TCMB, küresel gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

GIDA FİYATLARINDA SINIRLI GERİLEME

Gıda fiyatları haziran ayında sınırlı bir düşüş gösterdi. İşlenmemiş gıda fiyatları, özellikle sebze fiyatlarındaki gerileme öncülüğünde düşerken, işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yavaşladı. Ancak taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün mevsim normallerinin altında kalması, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlandırdı.

TEMEL MALLARDA ZAYIF ENFLASYON

Temel mallar grubunda aylık enflasyon zayıflamaya devam etti. Kur geçişkenliği yüksek olan dayanıklı tüketim mallarında, beyaz eşya dışındaki kalemlerde sınırlı artışlar gözlendi. Bu durum, temel malların enflasyona katkısının düşük kaldığını gösterdi.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜKSELDİ

Üretici fiyat endeksi (ÜFE), enerji kalemleri öncülüğünde aylık bazda yüksek bir artış gösterdi. Yıllık üretici enflasyonu, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 1,32 puan artarak yüzde 24,45’e yükseldi. TCMB, bu artışın enerji maliyetlerindeki küresel dalgalanmalardan kaynaklandığını vurguladı.

ANA EĞİLİMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu raporda, dışlamaya ve dağılıma dayalı ana eğilim göstergelerinin bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişiklik göstermediği belirtildi. TCMB, enflasyonun ana gruplar arasındaki farklılaşmasının devam ettiğini, ancak genel eğilimde istikrarın korunduğunu ifade etti.

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