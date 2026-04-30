ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, 'Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından yapılan silahlı müdahale' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail'in uluslararası sularda sivil ve barışçıl bir insani yardım girişimine saldırdığı belirtilerek, bu eylemin uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Tezkerede, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi sonucu 20'si Türk vatandaşı olmak üzere 175 Filistin dostu aktivistin alıkonulduğu ifade edildi.

Söz konusu müdahalenin 'korsanlık ve savaş suçu' olarak değerlendirildiği tezkerede, alıkonulan tüm aktivistlerin ve Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

TBMM'nin tüm siyasi partileriyle birlikte Filistin halkının ve insani yardım girişiminde bulunan aktivistlerin yanında olduğu vurgulanan metinde, İsrail'in işlediği suçların uluslararası mahkemelerde takip edileceği belirtildi.

Tezkerede ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgal, soykırım ve apartheid uygulamalarının son bulması ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması için uluslararası parlamentolara ve kuruluşlara ortak tutum çağrısı yapıldı. Kabul edilen bildirinin Resmî Gazete'de yayımlanması hususu da Genel Kurulun onayına sunuldu.