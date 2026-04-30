Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler Paneli'nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital çağın fırsatlarla birlikte ciddi tehditler de barındırdığına dikkat çekerek, dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Duran, 'Siber dünyanın bir anarşi ortamı haline gelmesi millî güvenlik meselesidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler Paneli', kamu ve akademi dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bilgiye erişimin hızlandığı ve iletişimin küresel boyut kazandığı dijital çağın aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Duran, siber saldırılar, kişisel verilerin kötüye kullanılması, dijital dolandırıcılık, çevrim içi zorbalık ve özellikle dezenformasyonun günümüzün en önemli tehditleri arasında yer aldığını belirterek, 'Gerçek ile yalanın iç içe geçtiği bir ortamda hakikatin korunması ortak sorumluluğumuzdur' dedi.

Dezenformasyonla mücadelenin devletin öncelikli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hakikat ve adalet merkezli bir iletişim ekosistemi inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yapay zekâ temelli içerik üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni risk alanlarının ortaya çıktığını belirten Başkan Duran, bu kapsamda kamu kurumlarına ait web sitelerinin büyük dil modelleri tarafından doğru bilgiye referans verebilecek şekilde yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Bu adımın, sahte ve yanıltıcı içeriklerin yayılmasının önüne geçilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Duran, amaçlarının teknolojik gelişmelerin oluşturduğu sınamalara karşı toplumun direncini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti. Duran ayrıca, panele katılım sağlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.