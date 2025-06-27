Mardin Artuklu ilçesinde bulunan Şehit İlhan Varank Ortaokulu, Filistin'den bir okul ile ortaklaşa yürüttüğü e-Twinning projesini başarıyla tamamladı.MARDİN (İGFA) - Yardımcı kuruculuğunu üstlenen Mardin Artuklu Şehit İlhan Varank Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Gülşen Yılmaz, projenin kültürler arası bir etkileşim içinde web2 araçları ile desteklenen, dil becerileri ve özgüven gelişimini sağlayan disiplinler arası bu projenin başarı ile sonuçlanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinlikleri düzenlerken keyifli ve aktif bir öğrenme ortamı oluşturan ortaklar, proje sonunda ortak bir hikaye oluşturarak kültürel yolculuğa öncülük ettiler.

Proje etkinlikleri sanal sergiye dönüştürülerek merak edenlerin beğenisine sunuldu. Yardımcı kurucu ortak Gülşen Yılmaz, "Emeği geçen Kurucumuz Filistin'den Mahmoud SADLAH; ortaklarımız Türkiye'den Nazik Yürük, Aynur Kesenek, Adem Mmucu, Belkıs Çağda Öztürk, Tuğçe Demirci, Elif Eliaçık Gök, Gülin Engin Vural, Çiğdem Ak, Hilal Ural; Yunanistan'tan Despina Miari; Romanya'dan Mihaela Paduraru Comanoıu, Diana Flavia Stegaru, Alina Gabriela Enavhe'ye özverili ve işbirlikçi çalışmaları, her zaman birbirine destek olan bir ekip oldukları için çok teşekkürler." diyerek başka projelere de imza atabilme temennisinde bulundu.