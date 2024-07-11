Üsküdar Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı mezuniyet töreniyle 11’inci dönem mezunlarını uğurladı. Diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşayan mezunlar, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde 11’inci yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları heyecan ve coşkuyu bir arada yaşadı. Bu yıl 8 bin 269 Üsküdar Üniversitesi mezunu profesyonel hayata geçiş yaptı.

Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ile Tarhan - İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan’ın da katıldığı törende, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. İsmail Barış ve Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel’in de aralarında yer aldığı akademisyenler hazır bulundu.

Törende konuşmak üzere kürsüye boynunda Filistin bayrağının bulunduğu atkı ile çıkan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında, bugüne kadar 35 bin civarında mezun veren Üsküdar Üniversitesi’nin bugün de 8 bin 269 mezunu hayatla buluşturduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Tarhan, “ÜÜ olarak bizim üzerinde durmaya çalıştığımız en önemli şey; küresel rekabet içerisinde, küresel üniversiteler arasında iyi bir yerde olmak. Bunun da en önemli ölçüsü kalite. Bu nedenle üniversite olarak biz kurulduğumuzdan beri kaliteyi hedef aldık. Kalitenin en öneli yöntemlerinden birisi de ölçülebilir olması. Ölçemediğimiz şeyi üretemiyoruz. Eleştiriyi armağan olarak görüyoruz. Bize gelen geri bildirimlerin hepsini kendimizi geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

KALİTE BİR YOLCULUK…

Kalitenin bir yolculuk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, “O yolculuğa çıktığımız zaman devamlı yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu da dinamik bir süreç olduğu için bu süreçte geri bildirimler çok değerli.” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin hayatlarında hiç unutmayacakları üç olayla karşılaştıklarını, bunların Kovid pandemisi, 6 Şubat depremleri ve Gazze olayları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan, “Yaşanan her olayın tehdit boyutu olduğu gibi bir de fırsat boyutu var. Bir şeyler de öğretiyor. Gençler hayatın yeni boyutuna geçerken, gerçeklerle karşılaşırken sadece akademik tecrübelerini değil hayat başarılarını da önemsiyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’DE 17 ETİKETİ ALABİLEN 2 VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİSİYİZ…

Prof. Dr. Tarhan, dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2024 sonuçlarına göre, başvuruda bulunulan 17 etiketin tamamının alındığını kaydederek, Türkiye’de 17 etiketi alabilen 2 vakıf üniversitesinden birisi olduklarını da söyledi.

Dünyada da 17 etiket alan 1500 civarında üniversite olduğunu ve Üsküdar Üniversitesi’nin onların arasında da 425. olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tarhan, “Bu bir kalite göstergesi. Sosyal etkinlik alanından araştırmaya, wellbeing alanından sağlığa kadar sürdürülebilir büyüme amacı var. Bunları almak değil devam ettirmek önemli. Önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi istiyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Tarhan, sporda da gençlerin başarılarına işaret ederek, 19. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Süper Ligi’nde Erkek Basketbol takımının Süper Lig Şampiyonu, Kadın Voleybol takımının da Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi. Bilim ve sosyal alandaki başarılarla birlikte spor alanında da öğrencilerin boy göstermesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, diğer taraftan nörobilim alanındaki çalışmalar dolayısıyla üniversitenin UNESCO tarafından Mükemmeliyet Merkezi olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Törende daha sonra yüksek lisans öğrencilerine mezuniyet belgeleri sunuldu. Sırayla sahneye çıkan yeni mezunlar, mezuniyet belgelerini aldı.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi stratejist Kazım Dalkıran koordinatörlüğünde ‘Bayrak Flama Teslim’ töreninin ardından mezunlar hep birlikte Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur önderliğinde mezuniyet andını okudu. Sonrasında sahneye inen mezunlar kep attı. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı mezuniyet töreni DJ performansı ile sona erdi.