Türkiye'nin gözbebeği U16 ve U19 Kız Milli Voleybol Takımlarımız, yaklaşan Balkan Şampiyonaları öncesindeki hazırlıklarını Bursa'da tamamladı. Eker Spor Kulübü, "Filenin Genç Sultanları"na moral ve destek yemeği düzenleyerek yanlarında olduğunu gösterdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor'a ait Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yoğun bir tempoda antrenman yapan genç voleybolcularımız, Eker Spor Kulübü'nün verdiği yemekte bir araya geldi.

Bursa'nın meşhur İskender’inin eşliğinde samimi sohbetlerin yaşandığı yemekte, sporcularımızın neşesi ve heyecanı dikkat çekti. Yemeğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılarak genç sporculara başarılar diledi.

Uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'ye gurur yaşatan U16 ve U19 Kız Milli Voleybol Takımlarımız, önümüzdeki dönemde yoğun bir fikstürle mücadele edecek.

U19 Kız Milli Takımımızın katılacağı Balkan Şampiyonası 11-15 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek.

Dünya Şampiyonası ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan ve Sırbistan'da oynanacak. Millilerimizin son olarak katılacağı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakası, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşecek.

U16 Kız Milli Takımımızın katılacağı Balkan Şampiyonası, 19-23 Haziran tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenecek. Avrupa Şampiyonası ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Kosova ve Arnavutluk ile ortaklaşa yapılacak.