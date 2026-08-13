maNga'nın solisti Ferman Akgül, gençler arasında artan şiddete müzikle dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Ferman Akgül, eski Oslo Eyalet Meclisi üyesi Mertefe Bartınlıoğlu ile hayata geçirdiği MUTO projesi kapsamında Oslo'da stüdyoya girdi. Ekim ayında yayımlanacak şarkıya Norveçli ünlü komedyen Sigrid Bonde Tusvik de kemanıyla eşlik etti.

Ferman Akgül'ün yeni grubu OUTROVERT de proje kapsamında Oslo'da sahne aldı. Etkinliğe Oslo Belediye Başkanı Anne Lindboe ve Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç katıldı.

Ferman Akgül, 'Gençler ve şiddet konusunda daha fazla konuşmamız gerekiyor. Müziğin bunun için çok güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Şimdi projeyi önce Türkiye ardından globale taşıma hedefindeyiz.' dedi.