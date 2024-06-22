Fenerbahçe, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ve idari kadro ile oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Milli maça Gölcük Anıtpark'a Milli maça Gölcük Anıtpark'a

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde teknik heyet ve oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sarı lacivertlilerin sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

Kaynak: igf