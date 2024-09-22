Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın riskli bölgeleriyle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen bilimsel saha çalışmalar ışığında hazırlanan etüt raporunun sonucunu açıkladı.ANKARA (İGFA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmaları başlattı. Bakanlığın koordinasyonunda üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yürütüldü. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’nde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldı, fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

HENDEKLER KAZILDI, ÖRNEKLER LONDRA’DA DA İNCELENDİ

Fay hatlarının deprem üretme potansiyelini ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde hendekler kazıldı, numuneler alındı. Bu numunelere dair laboratuvar sonuçları daha detaylı inceleme için Londra’da laboratuvara gönderildi. Detaylı sonuçlar Bakanlığa ulaştı. Bu rapordaki bilimsel tespitler doğrultusunda “Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt Raporu” hazırlandı. Bakan Kurum, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile etüt raporunu inceledi.

“ÖNLEMLİ ALANLARDA” YERLEŞİM KURULABİLECEK

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre raporun sonuçlarını açıklayan Bakan Kurum, “Sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla ‘fay sakınım zonu’ konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede, bu alanları ‘uygun olmayan alan’ tanımı yerine ‘önlemli alan’ olarak yeniden düzenledik” dedi.

Bakan Kurum, rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan ve ‘önlemli alan’ olarak ilan edilen bölgelerde belirlenen tedbirler doğrultusunda yapılaşmanın oluşturulabileceğini kaydetti.

KENTİN GÜNEYİNDE 70 METRE GENİŞLİĞİNDE “FAY SAKINIM BANDI” BIRAKILDI

Afşar Mahallesi’nden başlayan ve Hayrullah Mahallesi’ndeki stadyum civarında sonlanan bölgeden geçen fay zonu segmentlerinde ise deprem üretme riskinin bulunduğunu dile getiren Bakan Kurum bu bölgede yapılaşma gerçekleştirilmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Kurum “Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde ‘fay sakınım bandı’ bırakılmıştır” bilgisini verdi.

Bilimsel incelemelerin sonuçlara göre elde edilen Mikrobölgeleme Etüt Raporu’na göre ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Sonuç olarak, elde edilen mikro bölgeleme belirtilen yerleşimine uygunluk durumları göz önüne alınarak belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir. Bu olumlu gelişmeleri söz verdiğimiz gibi eylül ayı içerisinde milletimizle paylaşıyor, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımız bu yeni kararımıza dair tüm detayları il müdürlüğümüzden öğrenebilirler” dedi.