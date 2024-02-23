Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul'un Fatih ilçesinden belediye başkanı adayı olarak gösterdiği genç iş insanı Eyüp Gündoğdu yerel seçim çalışmalarına start verdi.

Esnaflarla ve vatandaşlarla selamlaşan Eyüp Gündoğdu'ya BTP Fatih belediye meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen genç aday çözüm önerilerini sıraladı, sıcak ve samimi sohbetler dikkat çekti.

Eyüp Gündoğdu Yarımada'daki vakıf ve dernekleri de bir bir ziyaret etmeye başladı.



İlk olarak Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezi'nde genel başkan Zeki Akyüz ve yönetimi ile buluşan Eyüp Gündoğdu daha sonra Fatih Kulüpler Birliği Genel Başkanı Gökhan Ceylan ve yönetimi ile bir araya geldi.

Her iki ziyarette de Fatih ilçesinin nasıl daha yaşanabilir, daha modern olabileceği konuşuldu.

BTP'nin genç adayı vakıf başkanlarına merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk eserini hediye etti.