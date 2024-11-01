Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Türkiye’nin yeni Fark Yaratanlarını bulmak için 16. Sezonunda başvuruları almaya başladı. Programa başvurular ve aday önerileri www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden 30 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın, 2009 yılından bu yana yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 16. Sezon başvuruları başladı.

16 yıldır toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler bulmak için harekete geçen birey ve kurumların ilham veren hikayelerini görünür kıldığını ve seçilen Fark Yaratanların kapasitelerini güçlendirdiğini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, topluma ilham veren bu hikayeler aracılığıyla sosyal değişime katkıda bulunduklarını belirterek, "Programımız aracılığıyla bugüne kadar 47 şehirden 216 birey ve kurum, toplumsal sorunlara karşı ürettikleri yenilikçi ve kalıcı çözümlerle Türkiye’ye örnek oldu, önemli sosyal etkileri oldu. Değişime olan inançla nelerin başarılabileceğini bizlere gösterdi. Her bir çalışmanın yarattığı sosyal fayda, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak yarattığı farkındalıkla bir dönüşüm dalgası başlattı. Sabancı Vakfı olarak, bu yıl da topluma ilham verecek Fark Yaratanlarımızı Türkiye ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bireysel başvuruların yanı sıra fark yaratan çalışmalara imza attığı düşünülen kişi ya da kurumların aday olarak önerilmesini de heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Programa başvurular ve aday önerileri www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden 30 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.