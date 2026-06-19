Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın haksız rekabetle mücadele kapsamında açtığı davalarda elde edilen hukuki başarı, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Başkan Vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Ümit Bulunur, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Türkmen ile ilgili kurum temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda, Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın açtığı dava sonucunda Yargıtay tarafından onanan ve berber esnafında resmi fiyat tarifelerinin altında hizmet verilmesi ile bu uygulamanın reklamlarla duyurulmasının haksız rekabet oluşturduğunu ortaya koyan emsal karar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan ve kararı değerlendiren BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, kararın esnaf teşkilatı açısından önemine değinerek, 'Tarifeli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın emeğinin korunması büyük önem taşıyor. Haksız rekabetin önüne geçilmesi, hem hizmet kalitesinin korunmasına hem de sektörlerde adil çalışma ortamının güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu kararın uygulanması noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Ocak ise uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin yargı tarafından da haklı bulunduğunu belirterek, kararın yalnızca berberlik mesleği için değil, tarifeli meslek dallarında faaliyet gösteren tüm esnaf için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca, karar doğrultusunda yürütülebilecek denetim çalışmaları, hukuki süreçler ve kurumlar arası iş birliği konuları görüşüldü.