Konya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat artışı ile haksız kazancın önüne geçilmesi ve vatandaşın mağdur olmaması için temel gıda ve tüketim ürünlerinde denetimlerini sıklaştırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı denetimleri yapıyor.

5957 sayılı sebze ve meyve ticaretini düzenleyen yasa kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Hal Müdürlüğü’nün koordinasyon ve takibi ile yürütülen denetimler, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Adaletli fiyatlandırma ve tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında; yerel ve ulusal marketler, ilçe semt pazarları ile Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mücavir alanlarda satışa sunulan yaş sebze ve meyvelerin etiket, künye kontrolleri ve fiyat denetimleri titizlikle yürütülüyor.

Halkın sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimini sağlamak adına denetimler kararlılıkla sürdürülecek.