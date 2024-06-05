Dünya çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kocaeli Kongre Merkezinde çocuklara yönelik birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyorKOCAELİ (İGFA) - 5-9 Haziran tarihleri arasında her yıl Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli Kongre Merkezinde atölye ve etkinlik çalışmalarının gerçekleştirildiği Çevre Haftası programına ev sahipliği yapıyor. Gün boyu sürecek olan etkinlikler, gerçekleşen açılış programından sonra kapılarını çocuklara açtı.

YOĞUN KATILIM

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler öncesinde gerçekleşen açılış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“SIFIR ATIK İLE 3 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI”

Çevre konulu kısa film, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosunun müzik dinletisi ve Karadeniz folklor ekibinin sahne performansıyla başlayan açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Ayhan, “Sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel bir dünya için öncelikli konumuz çevredir. Gerekli önlemleri alamazsak iklim değişikliği başta olmak üzere çok ciddi küresel sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Çevre artık ülkenin sorunu olmaktan çıkmış evrenin ve dünyanın sorunu haline gelmiştir. Başta Kocaeli olmak üzere tüm Türkiye’de çevre çalışmalarını yapmak önceliğimizdir. Hiçbir atık su arıtılmadan kalıcı ortamlara bırakılmıyor. Atık suların yönetimi ile ilgili vidanjörler uzaktan izleniyor. Hava temizliği için gece görüş kameraları, baca gazı izlemeleri başlatılmıştır. Atıkların yönetimi için geri kazanım tesislerine kameralar takıldı, atık taşıyan araçların tamamı izleniyor. 2024 yılının ocak ve mayıs ayları arasında denetlenen 870 tesisin 45’inde usulsüzlük tespit edildi ve 36 milyon TL ceza kesildi. Sıfır atık projesi kapsamında 3 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 365 gün dünyamıza ve çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu dünya bize miras ve biz bu mirası geleceğe bırakacağız. Bu haftada hepimizin ödevi 365 günümüzü çevre haftası bilinci ile geçmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.

“ÇEVRE İÇİN GEREKLİ ALT YAPIYA SAHİBİZ”

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen programda katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Abiş, “Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme ve benzeri etkenler; hava, su ve toprak kirliliğine yol açmakta ve dünyanın doğal dengesinin bozulmasına yol açarak çölleşme ve kuraklık gibi sorunlarla tüm insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit etmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, görev ve sorumluluk bilinciyle, ‘Yaşanabilir Çevre ve Marka Kent’ anlayışı içerisinde, çevremizin korunması adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli alt yapı tesisleri bakımından da Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biriyiz” şeklinde konuştu.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ”

Başkan Vekili Abiş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız bu çalışmalar neticesinde, çevre açısından ülke ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız. Kocaeli daha ziyade bir sanayi kenti olmasına rağmen, yani diğer illere göre çevre bakımından ciddi dezavantajlarımız olmasına rağmen, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,63 metrekare iken, Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,28 metrekaredir. Avrupa’nın en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizlenmesi projesi ile halihazırda denizde 50 hektar alan temizlenmiş olup, yaklaşık 450.000 metreküp (30.000 kamyon) dip çamuru çıkarılmış, susuzlaştırma işlemi yapılarak depolama sahasına taşınmıştır” ifadelerini kullandı.

ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Kocaeli Kongre Merkezindeki etkinlikler kapsamında saksıda aromatik bitki ekimi, ahşap kitap ayracı boyama, kalem kutu boyama, seramik boyama, robotik çevre teknolojileri, deniz canlıları yapımı, VR sanal oyun, VR seçenekli film ve bilgi yarışması gibi birçok farklı atölye ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Öte yandan açılış programının sonunda atık pil toplama, bitkisel atık yağ toplama, sıfır atık, iklim değişikliği ve enerji verimliliği konulu sanat eseri ve diğer proje yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Program sonunda protokol ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖDÜL ALAN OKULLAR VE ÖĞRENCİLER

Atık Pil Toplama Yarışmasında Birinci olan okullar;

Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi

Çayırova Şehit İshak Öztürk İlkokulu,

Darıca Ressam Haldı Bey İlkokulu,

Derince Cumhuriyet İlkokulu,

Gebze Emlak Konutları İlkokulu,

Gölcük Turgut Özal İlkokulu,

İzmit 28 Haziran İlkokulu,

Kandıra Bağırganlı İlkokulu,

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu,

Kartepe Suadiye Ortaokulu, Körfez Fatih İlkokulu.

Körfez Fatih İlkokulu

Bitkisel Atık Toplama Yarışmasında Birinci olan okullar;

Darıca Aslan Çimento İlkokulu

Gebze Koç Ortaokulu

Kartepe Osmangazi İlkokulu

Körfez Tüpraş İlkokulu

Ortaokullar Arası Atıklardan Sanat Eseri Üretme Yarışması;

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Elif Öztürk, Erva Dilber Kaya ve Ayşe Berre Kabaca

Gölcük Fidanlık Ortaokulu öğrencisi Yasin Nazlı

Karamürsel Özel Çözüm Akademi Ortaokulu Zeynep Demir

Liseler Arası Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Konulu Proje Yarışması;

Milgangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tahir Kasap, Ali Akkuş