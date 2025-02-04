Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faicası sonrasında İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen 2 Mülkiye Müfettişi inceleme çalışmalarını tamamlayarak raporlaştırdı. Bakan Ali Yerlikaya, “Milletin yüreğini yakanlar hak ettiği cezayı çekecekler” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ocak Salı günü Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. .

Yangının hemen ardından görev alanıyla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak 2 Mülkiye Müfettişi'nin görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Derhal inceleme çalışmalarına başlayan müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1886794327893868596

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden itibaren ifade ettiği gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekeceklerinin altını bir kez daha çizdi.