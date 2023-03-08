Eyüpsultan’da Depremzedelere Kardeşlik Çarşısı kuruldu

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de Eyüpsultan Camii Meydanı’nda Kardeşlik Çarşısı kurdu.

Eyüpsultan Meydanı’nda iki gün boyunca 11:00 – 19:00 saatleri arasında açık olan çarşıda Eyüpsultan’ın üreten kadınlarının el emeği göz nuru ürünleri satılıyor.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN’DE ÇARŞIYI ZİYARET ETTİ

Eyüpsultan’a gelen misafirlerin ve Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği çarşıyı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu’da ziyaret etti. Çarşıda kurulan standları tek tek gezen Başkan Deniz Köken, bu anlamlı destekleri için Eyüpsultan’ın üreten kadınlarına teşekkür etti.

ÇARŞIDAN ELDE EDİLECEK GELİR DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ İÇİN KULLANILACAK

Elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için kullanılacağı çarşıda ESMEK kurs merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına devam eden öğrencilerin yaptıklar yiyecekler ile Eyüpsultanda ikamet eden, evlerinde yaptıkları el emeği ürünleri KOZA El emeği ürünleri satış mağazasında satarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlarımızın bağışladıkları ürünler satışa sunuluyor.