Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, bugün Ümraniye Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekilerek, sağlıkta şiddetin sona ermesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ortak basın açıklaması yaptı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, bugün Ümraniye Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti ve sağlıkta şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Ahmet Mehlepçi, 51 haftadır süren eylemlerimizde, sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışması ve can güvenliğinin sağlanması için seslerini yükselttiklerini belirterek, "Bugün, şiddet ve güvencesizlikle mücadele eden sağlık çalışanları, çalışma ortamlarında hayati tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Sağlık çalışanına şiddet sona ersin" dedi.

"Ersin Arslan'ın 17 Nisan 2012'de hastanede bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinden sonra, bu çağrıyı her hafta yapıyoruz" diyen Dr. Mehlepçi, "O günden beri, bir daha sağlık çalışanlarının görev başında öldürülmemesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak maalesef, bu kadar uzun süren çabalara rağmen, sağlıkta şiddet sona ermemiştir. Bugün hala hastanelere silahla girilebiliyor, sağlık çalışanları tehdit ediliyor ve şiddet görüyor" dedi.

NE İSTİYORUZ?

Dr. Ahmet Mehlepçi açıklamasının devamında, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

Sağlık çalışanına yönelik şiddetin son bulması için, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) önerdiği yasal düzenlemelerin ve TBMM’ye sunduğu tedbirlerin hızla hayata geçirilmesini istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önlemek amacıyla, her Aile Sağlığı Merkezi’ne kadrolu güvenlik personeli istihdam etmelidir.

Aile hekimlerinin, hastayı reddetme ve tedaviyi bitirmeden bırakma hakları konusunda mevzuatta tanımlanan engeller kaldırılmalıdır.

Vergi dilimi nedeniyle aile hekimliği çalışanlarından yılın ilk aylarında başlayan yüksek vergi kesintileri yüzde 35'i aşmaktadır. Bu adaletsiz vergi dilimlerinin yerine, her ay sabit yüzde 15’i geçmeyen vergi kesintisi talep ediyoruz.

“Eziyet Yönetmeliği”nin iptal edilmesi ve bu yönetmeliğin yaratacağı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.