Ay yıldızlılar EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Bizim Çocuklar, turnuvaya veda etti.ANKARA (İGFA) - EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarıda iyi bir oyun sergileyen Bizim Çocuklar, 35. dakikada Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, Ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rakip Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij ile skoru eşitledi: 1-1

Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile 2-1 öne geçti.

Kalan sürede önemli pozisyonlar bulan A Milliler, aradığı golü bulamadı ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, Cumhurbaşkano Erdoğan; eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip etti.