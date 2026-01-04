Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir'deki gadolinyum rezervlerini tanıttı. Bu milli değer, makinelerin ısınmasını önleyip metallere güç katıyor.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir'in bereketli topraklarından çıkan gadolinyumu gündeme taşıdı.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu değerli elementin teknolojinin kalbinde 'görünmez kahraman' olarak görev yaptığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, gadolinyumun makinelerin aşırı ısınmasını engellediği ve metallere güç kattığı vurgulandı.

Dünyanın en büyük ikinci rezervinden, yarınların teknolojisine:

Dünya rezervleri arasında ikinci sırada yer alan gadolinyum, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim süreçlerinde kritik bir rol oynarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gadolinyumun önemini ve kullanım alanlarını çocuklara yönelik olarak ETKB Çocuk kanalında anlatacakları özel içerik ile tanıtacaklarını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, 'Yarınların teknolojisine uzanan bu hikâyeyi izlemek için ETKB Çocuk kanalına bekleniyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Gadolinyum, elektrikli motorlar, manyetik malzemeler, nükleer reaktörler ve elektronik cihazlarda kritik bir hammadde olarak öne çıkıyor.

