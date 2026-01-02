Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Kaynak Sağlayıcısı ve Sınav Merkezi olarak yetkilendirildi. Üniversite, Kurumsal Dönüşüm Modeli doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Eğitim Kaynak Sağlayıcısı (EKS) ve Sınav Merkezi olarak yetkilendirildi. Bu yetkilendirme ile birlikte üniversite, SHGM'nin Kurumsal Dönüşüm Modeli'ni (KDM) esas alan yaklaşımı benimsediğini ortaya koydu.

SHGM mevzuatı kapsamında yürütülen eğitim, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi; güçlü kurumsal yapı, etkin süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme anlayışını gerekli kılıyor. Bu doğrultuda KTO Karatay Üniversitesi, KDM'nin kurumsal yönetim, kalite güvencesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve süreçlerin etkin yürütülmesi ilkelerini esas alıyor. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve sınav faaliyetleri de kalite, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve emniyet kültürü çerçevesinde planlanıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 'KTO Karatay Üniversitesi olarak kurumsal gelişimi ve kalite odaklı dönüşümü esas alan modellerin yaygınlaştırılmasını son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Kurumsal Dönüşüm Modeli'ni sürdürülebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileştirme vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. SHGM tarafından verilen Eğitim Kaynak Sağlayıcısı ve Sınav Merkezi yetkisi, üniversitemizin akademik altyapısının ve kurumsal yetkinliğinin resmî otoriteler tarafından teyit edilmesi açısından son derece kıymetlidir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürüteceğimiz eğitim ve sınav faaliyetleriyle, havacılık sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.