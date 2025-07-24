Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman çalışanları ve AKUT gönüllüleri için taziye mesajı yayımladı. Orman Genel Müdürlüğü de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederken, "Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü de "Başımız sağ olsun" diyerek yayımladığı başsağlığı mesajında, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan ve Afyonkarahisar sınırına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman personelimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.