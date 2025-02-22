Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır” sloganıyla Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel tohumlar, Tohum Takas Günleri ile vatandaşlarla buluşuyor. İlk olarak Mahmudiye’de gerçekleştirilen dağıtımlara ilçe sakinleri büyük ilgi gösterirken, binlerce yerel tohum toprakla buluşacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta çiftçilere destek olmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumun yaygınlaştırılması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen tohumlar, kent merkezi dışında kalan 12 ilçedeki vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri Mahmudiye’de başladı.

Mahmudiye Kapalı Halk Pazarı’nda kurulan stantlar gün boyu vatandaşların akınına uğrarken, Mahmudiye ilçesinde yapılan dağıtıma Belediye Başkanı İshak Gündoğan da katıldı.

Eskişehir ve Türkiye için tohum konusunun çok önemli olduğunu ifade eden ve bu alanda verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür eden Başkan İshak Gündoğan, “Üreterek kırsal hayatı güçlendirmek, kendi kendine yetebilmek çok önemli. Özellikle yerel tohumların yaygınlaştırılması çok kıymetli. Bundan sonraki dönemde de yerel tohum üretimine desteğimizi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Vatandaşlar da yerel tohumun yaygınlaştırılması için yapılan çalışma sebebiyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.