Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet sporuna yönelik nitelikli ve güvenli bir altyapı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Pedal Park Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yenikent Mahallesi 23072 ada 1 parselde bulunan doğal arazinin dağ bisikleti parkuru ve bisiklet sürüş eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik yürütülen proje kapsamında önemli aşama kaydedildi.

Proje ile farklı yaş ve beceri düzeyindeki kullanıcıların temel sürüş eğitimlerinden ileri seviye teknik beceri çalışmalarına kadar çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebileceği modern bir spor ve rekreasyon alanı oluşturulması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik pump track parkuru ile 2 ila 4 kilometre arasında değişen uzunluklarda dağ bisikleti parkurlarının yer alacağı tesis, bisiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir merkez olacak. Dalgalı, virajlı ve tümseklerden oluşan pump track parkuru sayesinde sporcular teknik becerilerini geliştirme imkânı bulacak.

Bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, gençlerin aktif yaşama teşvik edilmesi ve kentteki sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanan projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan yapımı devam eden Pedal Park alanı, önemli bir organizasyona da ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Bölge 2. Etap Bölgesel Dağ Bisikleti (MTB) Yarışı ile parkurun tamamlanmış bölümü test edildi.

Eskişehir'de düzenlenen yarışlara Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'dan gelen 14 kulüp ile ferdi sporcular katılım sağladı. Toplam 102 lisanslı sporcunun mücadele ettiği organizasyon sayesinde parkurlar saha koşullarında test edilirken, sporcuların deneyimleri doğrultusunda teknik değerlendirmeler de yapıldı.

Pedal Park'ın tamamlanması öncesinde gerçekleştirilen yarış, proje alanının işleyişinin gözlemlenmesine önemli katkı sağladı.

Pedal Park Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir'in bisiklet sporunda önemli bir merkez haline gelmesi, ulusal ve bölgesel organizasyonlara ev sahipliği yapması ve kentte bisiklet kültürünün daha da yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.