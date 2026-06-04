Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlıklı Yaşam İçin Parklarda Buluşuyoruz' sloganıyla kent sakinlerini 8 Haziran itibarıyla açık havada spor yapmaya davet ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşları sağlıklı ve hareketli bir yaşama teşvik etmek amacıyla bu yıl açık hava spor etkinliklerini başlatıyor.

Sağlıklı Yaşam İçin Parklarda Buluşuyoruz sloganıyla 8 Haziran itibarıyla başlayacak etkinlikler kapsamında Eskişehirliler, şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda ve parklarda sabah sporunun keyfini çıkaracak.

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek olan programlar, zinde bir yaşam arzulayan her yaştan vatandaşa kapılarını ücretsiz olarak açacak.

Güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar için sabah saat 09.00'da başlayacak programın detayları da netleşti. Sporseverler her Pazartesi ve Çarşamba günleri Velespit Parkı İskele alanında yoga, Kentpark'ta ise pilates yaparak haftaya formda başlayabilecek.

Tempo, her Salı ve Perşembe günleri Osmangazi Spor Sahası'ndaki zumba ve Büyükpark'taki aerobik seansları ile hız kesmeden devam edecek. Hafta sonuna yaklaşırken ise her Cuma ve Cumartesi günleri Aktif Yaşam Parkı'nda düzenlenecek yoga etkinlikleri ile Eskişehirliler haftanın yorgunluğunu açık havada atma fırsatı bulacak.

Açık havada spor için davette bulunan Büyükşehir Belediyesi, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da parklarımızda güne sporla merhaba diyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi sağlık dolu etkinliklere davet ediyoruz.' dedi.