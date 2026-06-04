Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile BPO iş birliğinde, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında sigara ve tütün ürünleriyle mücadele eğitimi düzenlendi. BPO çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen programda, tütün ürünlerinin zararları anlatılarak katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

BURSA (İGFA) - 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, tütün ürünleriyle mücadele bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve BPO ortaklığında gerçekleştirilen eğitim programında BPO çalışanları bir araya geldi.

Şehit Erol Olçok MTAL Konferans Salonu Ev Sahipliği Yaptı

Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. İlhan Varank Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde bağımlılıkla mücadele süreçleri ele alındı. BPO personeline yönelik hazırlanan organizasyonda; sigaranın zararları, tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılıktan korunma yöntemleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

Dr. Kamer Avan Bilgilendirdi, Karbonmonoksit Ölçümü Yapıldı. Eğitim programı, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Tütün Polikliniği'nde görevli Dr. Kamer Avan tarafından verildi. Dr. Avan, sunumlar eşliğinde sigara kullanımının vücutta yol açtığı tahribatları çalışanlara aktardı.

Bilgilendirme sunumlarının ardından program, uygulamalı bir test çalışmasıyla devam etti. Eğitim kapsamında salonda hazır bulunan katılımcıların tek tek karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirilerek solunum yollarındaki etkiler somut olarak gözlemlendi.