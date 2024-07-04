Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 4 Temmuz 22.00 ile 5 Temmuz 08.00 saatleri arasında Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışması yapılacağını belirterek sürücüleri uyardı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle sürücüleri uyaran yetkililer, “Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde asfalt onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. İlgili cadde; 04.07.2024 tarihi saat 22.00 ile 05.07.2024 saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak olup, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde şehrimiz diğer köprüler, ana cadde ve bulvarlarında da gece çalışmalarımız devam edecek olup, trafik kapatma hususlarında çalışmalar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır.” dediler.