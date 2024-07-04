Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde ilçeye 3 yeni hat kazandırıldı. İETT heyetine desteklerinden dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “16 milyon İstanbulluya adil ve eşit hizmet götürme anlayışıyla 2019’dan beridir ulaşım sorunlarımız çözüme kavuşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmak amacıyla İETT yetkilileriyle bir hafta içerisinde yaptığı ikinci toplantıda 3 yeni hat müjdesi geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “İETT İlçe Belediyeleri Buluşması”na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Koordinatör Sinan Öztürk, İETT'nin farklı birimlerinden ilgili yöneticiler, Beylikdüzü Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri yöneticileri, muhtarlar ve ilçe halkı katılım sağladı. Toplantıda, geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıda ela alınan sorunlar ve çözüm yolları hatırlatılarak ilçedeki ulaşım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

“METRO YATIRIM PLANINA ALINIRSA İETT'NİN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEYECEK ”

İETT heyetine desteklerinden dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “16 milyon İstanbulluya adil ve eşit hizmet götürme anlayışıyla 2019’dan beridir ulaşım sorunlarımız çözüme kavuşuyor. Gayet iyi yürütülen bir süreç var Beylikdüzü açısından. Şunu da hatırlatalım: Beylikdüzü raylı sistemle hiç buluşmadı. Yani şu an raylı sistem eksikliğini yaşıyoruz. Şayet metro yatırım planına alınırsa yaklaşık üç milyon nüfusun olduğu bu bölgede hem İETT'nin üzerindeki yük hafifleyecek hem de trafik sıkışıklığından kurtulacağız. Biz geçtiğimiz beş yıl içerisinde de her toplantımızın neticesinde mutlaka İETT'nin pozitif yansımalarını burada gördük. Onun için bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve kıymetli genel müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 YENİ HAT MÜJDESİ GELDİ

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise yapılan toplantılardaki önerileri somutlaştırarak geldiklerini ifade ederek 3 yeni hat müjdesi verdi. Demet, “145 no.’lu hattımızın güzergâhını geliştiriyoruz. Daha önce İhlas Marmara’dan başlayarak Avcılar Metrobüse uğruyordu. Bu noktada Küçükçekmece Marmaray Durağına gidecek. Böylelikle ilçeyi Marmaray’a doğrudan ulaştırmaya başlayacağız. İlgili yol ve güzergâh çalışmalarımız devam ediyor. İkinci hattımız BM 7 adını verdiğimiz Haramidere/Yakuplu- Beylikdüzü hattımız olup ilçe içi ring yapacak şekilde çalışacak. Üçüncü hattımız ise BM 8 adını verdiğimiz Gürpınar- Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs durakları arasında çalışacak. Bu hatlarla Beylikdüzü'nün ulaşım sorunlarında ciddi anlamda bir rahatlama yaratacağına inanıyoruz. Çalışmaya başladıktan sonra da herhangi bir sorun yaşanırsa ya da güzergâhlarla ilgili problemler olursa gelecek her türlü öneriye de açığız” ifadelerini kullandı.