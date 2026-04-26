Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nü koruyacak kolektör hattı ile kayıp kaçak oranını minimum seviyeye düşürecek yeni altyapı yatırımı için müjdeli haberi paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sapanca'nın altyapısı için hayata geçirilecek 1 Milyar liralık iki dev yatırımı kamuoyuyla paylaşıldı. Dev yatırımla içme suyu ve atık su hatları dahil olmak üzere toplam 65 kilometrelik altyapı ağı inşa edilecek. Başkan Alemdar, 'Sapanca Gölü'nü atık sulardan koruyacak kolektör hattı ve su kayıplarını azaltacak güçlü içme suyu altyapısını hayata geçiriyoruz. 1 milyar liralık dev yatırım için saha çalışmalarına kısa süre içinde başlıyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

Şehrin içme suyu ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Sapanca Gölü'nü korumak için hayata geçirilen projeler ile mevcut hatlar yenilenerek su kayıpları minimum seviyeye düşürülecek, göl atık sulara karşı koruma altına alınacak ve yeni içme su deposu ile kesintisiz iletim sağlanacak.

54 KİLOMETRELİK DEV PROJENİN İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Uluslararası standartlarda hazırlanan ve Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek yatırımın ihale süreci başladı. 45 kilometrelik içme suyu hattı ile 9 kilometrelik kolektör hattını kapsayan proje ilçenin altyapısında adeta milat olacak. Kirli suların göl suyuna karışmasını engelleyerek güvenli bir şekilde arıtma merkezlerine ulaşmasını sağlayan kolektör hattı ile Sapanca Gölü'nün suyu korunacak.

13 MAHALLENİN ALTYAPISI SİL BAŞTAN YENİLENİYOR

Yüksek Hızlı Tren Proje alanında kalan altyapı hatları için de revizyona gidildi. Bu kapsamda 3 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik atık su hattı ve 100 metreküplük depo ile 13 mahallenin altyapısı sil baştan yenilenecek.

KUSURSUZ VE KESİNTİSİZ İLETİM SAĞLANACAK

Sapanca'nın altyapısında örülecek ağların eksiksiz ve dengeli işlemesi için 52 adet sanat yapısı ile 5 adet paket terfi merkezi entegre edilecek. Böylelikle suların güvenli deşarjı ve kesintisiz iletimi sağlanacak.

'ŞEHRİN TEMELİNİ GÜVEN ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ'

Projenin şehrin yarınları için taşıdığı hayati öneme dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, 'İçme suyu kaynağımız olan bu eşsiz değeri korumak, bizim en temel sorumluluğumuzdur. İşte bu anlayışla, toplam maliyeti 1 milyar lirayı bulan iki büyük altyapı projesini daha hayata geçiriyoruz. Bu yatırım, çocuklarımızın geleceğine, doğamıza, yaşam kalitemize ve şehrin yarınlarına bırakacağımız eserdir.'

SAPANCA'NIN ALTYAPISINA TOPLAMDA 65 KİLOMETRELİK ALTYAPI AĞI

Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Alemdar, 'Akyazı ve Hendek için yakın zamanda saha çalışmalarına başlanacak yatırımın devamı niteliğindeki 54 kilometrelik projemizde ihale süreci başladı. Yüksek Hızlı Tren Proje alanındaki revizyon işlemlerinin ihale sürecini de 22 Mayıs Cuma günü başlatıyoruz. Maliyeti 1 Milyar lirayı bulan dev yatırımlar ile Sapanca'ya toplamda 48 kilometrelik içme suyu hattı, 17 kilometre uzunluğunda atık su hattı ve 100 metreküplük yeni içme suyu deposu kazandırıyoruz. İlçemize hayırlı olsun' dedi.