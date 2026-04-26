Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı güncellendi. Buna göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan sözleşmeli personel atamalarında '40 yaşını doldurmamış olmak' şartı aranmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkındaki 17/10/2025 Tarihli ve 10501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' yürürlüğe girdi.

Karar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hazırlanan 2026 yılı KİT yatırım programında bazı maddelerin güncellenmesi öngörüldü.

Değişiklikler, kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını, yatırım ve işletmecilik faaliyetlerini güncel ekonomik şartlara göre şekillendirmesini hedeflenirken, önceki programda yer alan yatırım tutarları, finansman kaynakları ve öncelikli projelerde revizyon yapıldı.

Karardaki değişiklikle 'Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi kadrolarında en 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içeriisnde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişkileri devam edenlerden atama yapılacak sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla geçerlilği devam eden KPSS puan sıralamaları esas alınarak belirlenenleri durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atayabilir' ifadeleri yer aldı.