Bunlar da ilginizi çekebilir

Çılgın Sayısal'da 3 talihli daha ekstra kazandı

Gerçekleşen çalışmalardan dolayı Mahmudiye halkı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

ESKİ Genel Müdürlüğü geleceğin ihtiyaçlarını gözeten yatırımlarla yalnızca Mahmudiye'de değil, Eskişehir'in tüm ilçelerinde su teminini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Hayata geçirilen bu yatırımla birlikte Mahmudiye'de uzun süredir yaşanan su temini sorununa çözüm sağlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yeni açılan sondaj kuyusu ile ilçeyi besleyen depo arasında 160 mm çapında polietilen borular kullanılarak 3 bin 792 metre uzunluğunda terfi hattı imalatı yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Mahmudiye ilçe merkezinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla yürüttüğü içme ve kullanma suyu çalışmalarını tamamladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.