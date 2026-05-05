Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen 'Aile Eğitimleri Programı'nın dördüncüsü Halil Yurtseven İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında velilere yönelik bilinçlendirici eğitimler düzenlenirken, aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı açıklamada, ilçede Aile Eğitimleri Programı'nın dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı doğrultusunda aileyi eğitimleri çalışmalarımız diğer okullarımızda da devam edecek' dedi.

Programa ev sahipliği yapan Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz ise, aileyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. Akyüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı doğrultusunda aileyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören anlayışla yürütülen Aile Eğitimleri Programı kapsamında, Halil Yurtseven İlkokulu'nda uzmanlar tarafından velilerimize yönelik verimli ve bilinçlendirici bir eğitim gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yıldıray Demirtaş da katılım sağlayarak aile-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti.'

Akyüz, 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bilinçli, güçlü ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda ailelerin eğitime aktif katılımının desteklenmeye devam edeceğini belirterek, programa katkı sunan uzmanlara ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

Veliler ise eğitimden memnun olduklarını dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.