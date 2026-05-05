Çorum Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' hizmeti ile yeni doğum yapan ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

ÇORUM (İGFA) - Belediye ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen 'Anne Dostu Şehir' projesi kapsamında, doğum yapan anneler ve yenidoğan bebekler uzman ekipler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık personeli de yer alıyor. Belediye koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında ailelere hem sosyal destek sağlanıyor hem de sağlık konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Başvuru yapan ailelerin talepleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından; bebek bakımı, emzirme danışmanlığı, anne sağlığı, hijyen kuralları ve bebek gelişimi konularında kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Ziyaretlerde ailelere 'Hoşgeldin Bebek Seti' takdim edilirken, uzman sağlık personeli tarafından anne ve bebek için kısa bir sağlık taraması da gerçekleştiriliyor. Ayrıca emzirme ve bebek bakımıyla ilgili sorular yanıtlanarak ailelere profesyonel rehberlik sunuluyor.