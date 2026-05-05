Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Eskipazar Mahallesi'nde hayata geçirilecek yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ORDU (İGFA) - Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde bölge, şimdi de önemli bir spor yatırımıyla daha buluşuyor.

Kaba inşaatı devam eden projeyle birlikte alan adeta şantiye sahasına dönüştü.

SAHADA YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışma kapsamında sahada yoğun mesai harcanıyor.

Bu doğrultuda yarı olimpik yüzme havuzu binasının zemin betonu tamamlanırken, üst katta çatı altı kiriş imalatlarına başlandı. Çok amaçlı spor salonu binasında ise çatı profilinin astar boyası yapılarak üst kaplama aşamasına hazır hale getirildi.

BÖLGENİN SOSYAL VE SPORTİF CAZİBESİNİ ARTIRAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alanına sahip olacak.

Tesis; 315 metrekarelik idari alan ve 635 metrekarelik havuz bölümünden oluşacak. 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanan havuz, sporculara modern ve güvenli bir ortam sunacak.

Kompleksin önemli bir diğer ayağını ise çok amaçlı spor salonu oluşturacak. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek tesiste; çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane yer alacak.

Ayrıca sporcuların konaklayabileceği, banyolu toplam 10 kişilik kapasiteye sahip 5 oda da kompleks içinde bulunacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi, sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği; bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıran önemli bir merkez haline gelecek.