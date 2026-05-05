Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi üyeleri için gezi programı düzenledi.

MERSİN (İGFA) - Darısekisi Örnek Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte gaziler ve eşleri hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de eski günleri anma fırsatı buldu.

Günün erken saatlerinde başlayan gezi programında katılımcılar, bölgenin doğal atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Güzel havanın tadını çıkaran gaziler, geçmişte yaşadıkları anıları paylaşarak dostluklarını pekiştirdi.

Sohbetin ve samimi buluşmaların öne çıktığı etkinlikte, gazi eşleri de sosyal bir ortamda bir araya gelerek günü birlikte değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu tür sosyal etkinliklerin, gazilerin toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmesi ve sosyal dayanışmayı artırması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, kendilerini unutmayan ve düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Gazilere duyulan minnetin somut bir karşılığı olarak görülen bu buluşmalar, önümüzdeki süreçte de farklı organizasyonlarla sürdürülecek.

BUZ: 'GAZİLERİMİZE VEFA BORCUMUZ VAR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Nilgün Buz, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile birlikte Darısekisi'nde keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Buz, 'Gazilerimizle bir arada olmak çok güzel. Biz bu tür etkinlikleri görev değil, vefa borcu olarak görüyoruz. Onlarla yan yana olalım ve sosyalleşelim istedik. Onların bir araya gelerek kaynaşması ve sohbet etmesi, dayanışma ruhumuzun devam etmesi anlamına geliyor. Bu da bizi daha güçlendiriyor' dedi.