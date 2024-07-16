Keşan’da dün meydana gelen alanda yaklaşık 40 dönümlük otluk alan zarar gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni Mahalle, eski çöplük alanı çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, Keşan Belediyesi, Yenimuhacir Belediyesi ve Orman İşletmesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğü iftafiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü de çalışmalara toma ile katılarak yangının söndürülmesi konusunda yardımcı oldu.

Olay yerine gelen Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ile Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve Mehmet Meriç’te olay yerine gelerek yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, “Yangının söndürülmesinde destekleri için Yenimuhacir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.” dedi.