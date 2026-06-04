İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir ikamet ve araca yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ikamet ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: RSS