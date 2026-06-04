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#Esenyurt 'ta Narkotik Operasyon???? Bir ikamet ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda⬇️ ▪️ 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı. #İstanbulunHuzuru ???????? #TürkiyeninHuzuru ???????? pic.twitter.com/cvCYdZYQPU

Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ikamet ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir ikamet ve araca yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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