İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir ikamet ve araca yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ikamet ve araca yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
#Esenyurt 'ta Narkotik Operasyon????— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 4, 2026
Bir ikamet ve araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda⬇️
▪️ 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1️⃣ Şüpheli şahıs yakalandı.#İstanbulunHuzuru????????#TürkiyeninHuzuru???????? pic.twitter.com/cvCYdZYQPU