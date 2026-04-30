Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtım Programı'nda itfaiye erleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükakın, 'Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz' diyerek itfaiye teşkilatını övdü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin birlikte düzenlediği 'İtfaiye İstişare Toplantısı ve İtfaiye Ekipmanları Tanıtım Programı' Kartepe Dedeman Otel'de devam ediyor. Başkan Tahir Büyükakın, bugün sona erecek programa katıldı. Kartepe Dedeman Otel'deki programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Hüseyin Namık Sandıkçı, AFAD Başkanlığı Kaynak Yönetimi Grup Başkanı Ramazan Beyceoğlu, Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal ve 81 ilden itfaiye teşkilatlarının yöneticileri katıldı.

'HEPİNİZ BİRER KAHRAMANSINIZ'

İtfaiye erlerini 'Kahramanlar' olarak selamlayan Başkan Büyükakın, çok önemli bir iş yaptıklarını vurgulayarak, 'Kahramanca ateşin içine kendini atmak çok kıymetli bir şey. Ama ateşle nasıl mücadele edeceğini bilmek de kıymetli' dedi.

Türkiye'deki bütün itfaiye teşkilatlarının birbirine ağlar ile bağlı olması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, 'Üniversitelerdeki değişim programlarının benzerini, itfaiye teşkilatları da kendi aralarında uygulayabilir. İtfaiye teşkilatlarının haberleşme sistemleri de olmalı ve sorunsuz işlemeli. Afet anlarında bu altyapının çalışması çok ama çok önemli. Bunların her biri aslında meselenin birden fazla boyutunun olduğunu, disiplinler arası bir konu olduğunu ve bunların hep birlikte çalışması gerektiğini gösteriyor. Teşkilatla ilgili çalışmalarınızda, üniversitelerden de destek alabilirsiniz' dedi.

Şehirlerde yaşayan nüfusun her yıl arttığını vurgulayan Başkan Büyükakın, Kocaeli'yi örnek gösterdi. 'Sadece biz, geçtiğimiz sene 70 bin kişi göç almışız' diyen Büyükakın, 'Nüfusumuz, her yıl bir il kadar artıyor. Bu da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Ancak biz çok çalışarak bu sorunların üstesinden geliyoruz. İtfaiye teşkilatımız da her yıl kendini geliştiriyor' ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın'a, itfaiye erlerinin kullandığı yangın koruyucu elbise hediye edildi.