Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Girişimci Kafası' söyleşileri, başarılı girişimciler ile girişimci adaylarını buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - İş hayatına adım atacak gençlere yeni fikirler sunmak amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan 'Girişimci Kafası' söyleşilerinin bu haftaki konuğu, Albayrak Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Firması sahibi Dilek Könker oldu. Uzun yıllar polis olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra kendi güvenlik firmasını kurarak iş hayatına atılan Könker, edindiği tecrübeler ile başarıya giden yolu Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen söyleşide gençlerle paylaştı.

Girişimcilik yolculuğuna dair önemli mesajlar veren Albayrak Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Firması Sahibi Dilek Könker, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Bu akşam katıldığım söyleşide, girişimci adaylarına neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda yol göstermek istedim. Kendi girişimcilik yolculuğumda ben de birçok başarısızlık yaşadım, zaman zaman tökezledim; ancak hiçbir engel beni yıldırmadı. Gençlerin öncelikle bir hedefi olmalı. Hedefi olmayanın gidecek bir yolu yoktur. Hedefler net bir şekilde belirlendiğinde, insanlar karşılarına çıkan engelleri aşacak gücü mutlaka kendilerinde bulurlar. Girişimci adaylarının yola çıkmadan önce tecrübe sahibi kişilerle istişare etmeleri büyük önem taşıyor. Bu sayede, karşılaşabilecekleri zorlukları önceden öğrenme ve hazırlıklı olma imkanı elde ederler. Oldukça verimli ve keyifli bir etkinlik oldu. Bu güzel organizasyonu düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.'