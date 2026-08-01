İzmir'in Foça ilçesinde Foça Deniz Üs Komutanlığı civarında çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ederken, yangının çevrede bulunan askeri cephanelik, cezaevi ve hayvan barınağına sıçramaması için geniş güvenlik önemleri alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde, Foça Deniz Üs Komutanlığı civarında saat 15.45 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 arazöz, 2 tonaj araç ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise 5 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile hızla olay yerine sevk edildi. Ayrıca söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla ilçe belediyesine ait su tankerleri de olay yerine geldi.



Askeri cephanelikler için alarm durumuna geçildi

Şiddetli rüzgarın alevleri hızla büyütmesiyle birlikte ekipler kritik bir sınav verdi. Rüzgarın deniz yönüne doğru esmesi ekiplerin çalışmalarına kısmen avantaj sağlarken, alevlerin tehlikeli noktalara yaklaşması büyük bir endişe yarattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgede bulunan bir hayvan barınağı ile cezaevi ve cezaevi lojmanına sıçramaması için yoğun bir savunma hattı kurdu. Öte yandan, yangının en kritik noktası olan askeri cephanelikler için alarm durumuna geçildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.