"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonrası Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci bir suçlama ile karşı karşıya olduğu iddia edildi. İddia gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

İsmail Saymaz, Halktv yayınında yaptığı değerlendirmede Ümit Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın genişletildiğini ve "Halkı kin ve nefretten" de yargılanacağını ve tutuklanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın Türk milletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın bu ifadelerinden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit Özdağ'ın geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçireceği, sabah saatlerinde ifadesinin alınması için Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği belirtiliyor.