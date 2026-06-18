Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, yerli ve yabancı birçok misafirini ağırlamaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, IDEA Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya, Hırvatistan ve İspanya'dan gelen öğrencileri ağırladı. 'Orman Okulu' etkinliklerinde doğayla iç içe öğrenen öğrenciler, karma takımlarla gerçekleştirilen aktivitelerde hem eğlendi hem de takım ruhunu güçlendirdi.

Macera Park'a son olarak IDEA Erasmus+ Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrenciler konuk oldu.

ALMANYA, HIRVATİSTAN VE İSPANYA'DAN GELDİLER

'Orman Okulu' yaklaşımı kapsamında düzenlenen etkinliklerde Almanya, Hırvatistan ve İspanya'dan gelen öğrenciler doğanın içinde fiziksel aktivitelerle hem eğlendi hem de kendilerini farklı parkurlarda test etme fırsatı buldu. Açık havada gerçekleştirilen uygulamalar, katılımcılara doğayla iç içe öğrenme imkânı sundu.

TAKIM RUHU GÜÇLENDİ

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, oluşturulan karma takımlarla çeşitli etkinliklerde birlikte hareket etti. İş birliği, iletişim ve takım çalışmasını geliştirmeyi amaçlayan program, kültürel etkileşimin güçlenmesine de katkı sağladı.