Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimlibireyler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86’ıncı yılında saygı, minnet ve özlemle andı.BURSA(İGFA) - Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli bireyler, TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırı nedeniyle erteledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını gecikmeli de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Cumhuriyetin 101’inci yılını, söyledikleri marşlar ve hazırladıkları koreografi ile kutlayan engelli bireyler, daha sonra üzerinde Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı siyah pelerinleri giyerek ölümünün 86’ıncı yılında Atalarını saygı, minnet ve özlem ile andı.

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere (OBAM)’da gerçekleştirilen programa, engelli bireylerin aileleri ve belediye yetkilileri katıldı. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları koreografileri başarılı bir gerçekleştiren özel gereksinimlibireyler,program sonunda büyük alkış aldı.