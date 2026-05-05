Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü'nün özel sporcuları, 3 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda elde ettikleri derecelerle Keçiören'e büyük bir gurur yaşattı.

ANKARA (İGFA) - 56 ülkeden ve 71 ilden toplam 7 bin 542 sporcunun katıldığı organizasyonda Bağlum Spor'un azimli atletleri, farklı kategorilerde kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Konya'da büyük bir heyecana sahne olan yarışların ardından sporculara ödülleri, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından takdim edildi.

Down sendromlu sporcular kategorisinde yarışan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcularından Ahmet Eymen Oymak, ikinci olarak gümüş madalya kazanırken; Abdullah Emre Kara üçüncülük elde etti. Ramazan Abiş ise yarışı dördüncü sırada tamamlayarak güçlü performansıyla dikkat çekti. Otizm kategorisinde mücadele eden Kaan Durdu, 5 kilometrelik parkurda ikinci olarak kürsüdeki yerini aldı.

MENTAL KATEGORİYE KEÇİÖREN DAMGA VURDU

Mental kategoride ise Keçiören Belediyesi Bağlum Spor farkını ortaya koydu. Ufuk Mert Uysal, 10 kilometrede birincilik elde ederken, Mehmet Utku Atak ise 21 kilometrede zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uluslararası organizasyonda Keçiören'i başarıyla temsil eden tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, 'Özel sporcularımızın azmi ve kararlılığı hepimize örnek oluyor. Keçiören Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.