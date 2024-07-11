Elif Irmak Sarıkaya "Aşk Olsun" Kitabına gelen yoğun ilgiden memnun.İSTANBUL (İGFA) - Tasavvuf kişisel gelişim üzerine geçtiğimiz yıl "Aşk Olsun" isimli kitabını çıkaran Elif Irmak Sarıkaya 2024 yılındada kitabına gelen yoğun ilgilerden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Senai Demirci'den Ruhsal danışmanlık ve manevi rehberlik dersleri aldığını belirten Sarıkaya, Gökhan Çınar ile de aile danışmanlığı eğitiminin başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirtti.

Tasavvuf ve Sufi yaşam koçluğu yaptığını ifade eden Sarıkaya, önemli isimler Ferhat Atık ve Hakan Mengüç'ten eğitim aldığını ifade etti. Sarıkaya, 18 Ekim 20 Ekim arası Samsun ilçesi Kavak’da Simisso Bungalov Kasaba’da Seyyah Kelebek ile Tasavvuf ve Sufi yaşam kampı düzenleneceğini belirtti.