Ege Tütün İhracatçıları Birliği, tarım ilaçlarının boş ambalajlarının doğaya ve insanlığa zarar vermemesi için 4 yıldır tarımsal üretimin güçlü olduğu bölgelerde tarım ilaçlarının boş ambalajlarını kurduğu istasyonlarda topluyor ve geri dönüşüme gönderiyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'de sürdürülebilirliğe en çok yatırım yapan kurumlardan birisi olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, tarımsal üretimde kullanılan tarım ilaçlarının boş ambalajlarının doğaya ve insanlığa zarar vermemesi için 4 yıldır 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Bertarafı/Geri Dönüşümü Projesi'yle tarımsal üretimin güçlü olduğu bölgelerde tarım ilaçları ambalajları toplama istasyonları kuruyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Selim Jimi 2022 yılında Acıpayam'da 11 adet tarım ilaçları ambalajları toplama istasyonuyla başlayan projenin sonraki süreçte, Beyağaç'ta 6, Kale'de 6 ve Tavas'ta 12, Karacasu'da 6 toplama istasyonuyla 41 toplama noktasına ulaştığını, Salihli'de hayata geçirilen 7 toplama istasyonuyla tarım ilaçları ambalajları toplama istasyonu sayısının 48'e ulaştığını dile getirdi.

Zirai ilaç atık toplama merkezleri oluşturma konusunda ilk adımı Ege Tütün İhracatçıları Birliği Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun 2022 yılında attığı bilgisini veren Jimi, 'Ege Tütün İhracatçıları Birliği olarak 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Bertarafı/Geri Dönüşümü Projesi' çerçevesinde Denizli'nin Tavas, Beyağaç, Kale Acıpayam ilçeleri ile Aydın ili Karacasu ilçesinde 41 lokasyonda atık toplama noktaları oluşturduk ve bu noktaların takibini yerel yönetimlerle iş birliğinde titizlikle sürdürüyoruz. 2025 yılı sonunda projemize Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimiz katıldı. Üç birlik güç birliği yaptıktan sonra üç birliğin ortak faaliyet alanı olan Manisa ilinde söz konusu projenin yaygınlaştırılması için 7 atık noktasını belirleyerek faaliyete geçmesi için karar aldık. Zirai ilaç ambalajlarının doğaya ve insanlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri dönüşüme kazandırılması için bölgemizdeki tüm ihracat ürünlerimizin üretim alanlarını içerecek şekilde projemizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tarım üretiminin yoğun olduğu bölgelerde projemizin yaygınlaşması için Ege İhracatçı Birlikleri olarak destek sağlamaya devam edeceğiz. Projemizi gerçekleştirmemizde bize destek olan Salihli Belediye Başkanımız Sayın Mazlum Nurlu ve Belediye Başkan Yardımcımız Selim Akbıyıkoğlu'na ve projemizde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz' diye konuştu.

Salihli'nin tarımsal üretimde güçlü merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, 'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Bertarafı/Geri Dönüşümü Projesi' imza töreninde yaptığı konuşmada Salihli'nin 78 kırsal mahallesi bulunduğunu, 78 kırsal mahallesinin tamamında tarımsal üretim yapıldığını, 7 noktaya konulan tarım ilaçlarının boş ambalajlarını toplama istasyonlarının 78 mahalleye yaygınlaştırılması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Salihli Belediyesi olarak tarım ilaçları ambalajları toplama istasyonlarına bırakılan ambalajların toplanarak geri dönüşüme gönderilmesini organize edeceklerini ifade eden Akbıyıkoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri'ne çevre duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

'Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Bertarafı/Geri Dönüşümü Projesi' kapsamında Adala Mahallesi'ndeki tarım ilaçları ambalajları toplama istasyonunun açılışı gerçekleştirilirken, Salihli Belediyesi ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Salihli Belediyesi adına Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, Ege İhracatçı Birikleri adına Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Selim Jimi imza attılar.