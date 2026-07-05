Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı sözleşmeli pancar üretim dönemi kapsamında üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon TL avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı sözleşmeli pancar üretim dönemi kapsamında üreticilere toplam 2 milyar 768 milyon TL avans ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, çiftçilerin üretimini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 'Toprağa değer katan, alın teriyle üreten çiftçimizin daima yanındayız.' ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre üreticilere 1 milyar 780 milyon TL gübre avansı ile 988 milyon 70 bin TL çapa avansı olmak üzere toplam 2 milyar 768 milyon TL ödeme yapıldı.