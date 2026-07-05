Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 333) ile yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin yeni vergi istisnasının usul ve esaslarını belirledi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılan bazı gerçek kişiler, belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi istisnasından yararlanabilecek. İstisna, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç yılda Türkiye'de ikametgâhı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için geçerli olacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeye göre istisnadan yararlanabilmek için; son 3 yılda Türkiye'de ikametgâh ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması, Türkiye'de yerleşmiş sayılma şartının oluşmuş olması, başvuru yapılarak 'İstisna Belgesi' alınması gerekiyor.

Başvuruların, yerleşme yılının sonuna kadar veya yılın son iki ayında yerleşenler için takip eden yılın ikinci ayının sonuna kadar yapılması gerekiyor.

YURT DIŞI GELİRLER BEYAN EDİLMEYECEK

İstisna kapsamındaki gelirler için yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilse bile bu gelirler dahil edilmeyecek, yurt dışında ödenen vergiler Türkiye'de mahsup edilemeyecek.

Düzenleme yalnızca yurt dışı kazançları kapsıyor. Türkiye'de elde edilen gelirler istisna dışında tutulacak.

Buna göre Türkiye'de kira geliri, ücret geliri, ticari kazanç, serbest meslek kazancı gibi gelirler için mevcut vergi yükümlülükleri devam edecek.

Mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için vergi dairesinden 'Yurt Dışından Elde Edilen Kazanç ve İratlar İçin İstisna Belgesi' alması zorunlu olacak. Vergi daireleri, başvuru sahiplerinin geçmiş üç yıldaki mükellefiyet ve ikamet durumunu kontrol edecek. Şartları taşımadığı halde istisnadan yararlananlar hakkında ise vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

20 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

İstisna, şartları sağlayan kişiler için Türkiye'ye yerleşme tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacak.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.