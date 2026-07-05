Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No: 1)' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi ile kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 7582 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 19. madde kapsamında, yurt dışındaki varlıkların Türkiye ekonomisine kazandırılması ve yurt içinde kayıt dışı bulunan varlıkların kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

31 TEMMUZ 2027'YE KADAR BİLDİRİM YAPILABİLECEK

Düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Bildirilen varlıkların ise bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurum hesaplarına transfer edilmesi gerekecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçları da aynı süre içinde banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek.

VERGİ ORANI YÜZDE 5 OLARAK UYGULANACAK

Tebliğ kapsamında bildirilen varlıklar için genel vergi oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Ancak bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de değerlendirilmesinin taahhüt edilmesi halinde vergi oranı düşürülecek.

Buna göre; en az 5 yıl tutulması halinde vergi oranı yüzde 0, en az 4 yıl tutulması halinde yüzde 1, en az 3 yıl tutulması halinde yüzde 2, en az 2 yıl tutulması halinde yüzde 3, en az 1 yıl tutulması halinde ise yüzde 4 olacak.

Öte yandan, 1 Ocak 2027-31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yapılacak bildirimlerde söz konusu oranlara 0,5 puan ilave edilecek.

Tebliğde yer alan şartların eksiksiz yerine getirilmesi halinde, bildirilen varlıklara isabet eden tutarlar için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu korumadan yararlanabilmek için bildirilen varlıkların süresinde Türkiye'ye getirilmesi, vergilerin zamanında ödenmesi, gerekli kayıtların yasal defterlere işlenmesi ve taahhüt edilen yatırım sürelerine uyulması gerekecek.

Taahhüt şartlarının ihlal edilmesi veya varlıkların süresi içinde Türkiye'ye getirilmemesi halinde ise sağlanan avantajlar ortadan kalkacak ve eksik alınan vergiler gecikme faiziyle tahsil edilecek.

ŞİRKET KAYITLARINA ALINACAK

Defter tutan mükelleflerin bildirilen varlıkları kanuni defterlerine kaydetmeleri zorunlu olacak. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler, bildirilen tutarlar için pasifte özel fon hesabı oluşturacak. Bu fon hesabındaki tutarlar iki yıl boyunca işletmeden çekilemeyecek ve yalnızca sermayeye ilave amacıyla kullanılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek. Düzenleme ile varlıkların kayıt altına alınması, finansal sisteme kazandırılması ve ekonomiye kaynak sağlanması amaçlanıyor.

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