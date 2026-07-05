Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham yağ ithalatı kontenjan tebliğini yayımladı. 1-15 Aralık 2026'da e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, yerli alım yapan üreticilere öncelik verilecek ve ithalat lisansı zorunluluğu uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına ilişkin tarife kontenjanının uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen yeni tebliği Resmî Gazete'de yayımladı.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlüğe girerken, ithalat sürecinde uygulanacak kontenjan dağıtımı, başvuru şartları ve lisans kullanımına ilişkin ayrıntılar netleştirildi.

Tebliğe göre tarife kontenjanı, yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan ve ham ya da rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak. Dağıtımda 1 Temmuz-30 Kasım 2026 döneminde yerli alım yapan firmalara öncelik tanınacak.

Kontenjan, 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu esas alınarak belirlendi. Bunun ham ayçiçeği yağı karşılığı ise yüzde 40 randımanla 500 bin tona kadar çıkabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Firmalar tarife kontenjanı başvurularını 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirecek. Başvurular, e-Devlet veya Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki 'E-İşlemler' sistemi üzerinden e-imza ile yapılacak.

Acil durumlarda ise başvurular Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) veya fiziksel olarak da kabul edilebilecek.

İTHAL LİSANSI ZORUNLU OLACAK

Kontenjan kapsamında ithalat yapacak firmalara Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ithal lisansı düzenlenecek. Lisanslar, başvuru sırasında bildirilen e-posta adresine iletilecek ve gümrük işlemlerinde zorunlu belge olarak aranacak.

İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek ve sadece belge sahibi firma tarafından kullanılabilecek.

Tebliğde, sahte belge kullanımı, yanlış beyan, lisans devri veya kurallara aykırı işlem tespiti halinde verilen kontenjan tahsislerinin iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca Bakanlık, uygulamaya ilişkin tüm süreçlerde düzenleme yapma ve gerektiğinde lisansları iptal etme yetkisini elinde bulunduracak.

Düzenlemenin, hem yerli üretimin desteklenmesi hem de piyasada arz güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlandığı ifade ediliyor. Yeni sistemle birlikte ithalatın daha kontrollü ve kayıtlı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.